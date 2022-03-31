В Тульской области женщина отобрала у пенсионерки пять килограммов сахара

Правоохранители в Тульской области задержали злоумышленницу, которая напала в подъезде многоквартирного дома на 73-летнюю женщину и отобрала у неё пять килограммов сахара.

Пенсионерка возвращалась из магазина домой. В подъезде неизвестная женщина набросилась на неё и отобрала пакет с сахаром. Потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники правопорядка установили личность нападавшей и задержали 44-летнюю местную жительницу, которая жила в том же доме, что и потерпевшая. Задержанная призналась в совершении преступления. На неё заведено уголовное дело по факту грабежа.

Полицейские вернули пенсионерке пять килограммов сахара.

Ранее в России на фоне санкций вспыхнул ажиотажный спрос на сахар, из-за чего цены на этот продукт резко поползли вверх. Несмотря на заявления правительства и экспертов о том, что в стране производится достаточное количество сахара для удовлетворения обычного платёжеспособного спроса, россияне поверили слухам о скором исчезновении с полок магазинов продуктов питания и начали массово скупать сахар и гречку. Из-за возникшего дефицита эти товары начали дорожать. В итоге Федеральная антимонопольная служба решила провели внеплановые выездные проверки в отношении крупнейших производителей и фасовщика сахара.