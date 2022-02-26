Госуслуги под атакой: могут быть недоступны некоторые сервисы

Портал госуслуг стал целью масштабных кибератак, которых никогда не было, сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

26 февраля было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более одного терабайта. Также был зафиксирован ряд профессиональных целевых атак на портал.

"Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности", — заявили в министерстве.

Отмечается, что данные пользователей сайта защищены. При этом могут быть недоступны некоторые сервисы портала.

Напомним, с 16 февраля в Польше действует особый режим, связанный с кибербезопасностью.

Его ввёл премьер-министр Матеуш Моравецкий. Поводом для беспокойства стала кибератака, которой подверглась Украина.

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