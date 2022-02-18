Житель Подмосковья украл собственного ребёнка

В подмосковном Воскресенске развод когда-то любящих родителей обернулся скандалом и страданиями ребёнка.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", поженившаяся по молодости пара Ксении и Олега не выдержала роли молодых родителей. Юный отец учился, хотел гулять и не обременять себя заботами о сыне. В результате молодые родители развелись, Ксения быстро познакомилась с другим мужчиной и вышла за него замуж.

Бывшая свекровь девушки каждые выходные забирала малыша и отвозила к отцу, чтобы он мог проводить с ним время. И всё бы ничего, но Ксения с новым мужем решили переехать в другой регион, и, конечно, вместе с ребёнком.

Бывший муж девушки и его родители, как обычно взявшие ребёнка на выходные, отказались его отдавать матери, когда узнали о её отъезде.

"Когда я приехала за Мишей, мне его не отдали. Они сказали, что хотят, чтобы сын жил с ними" — рассказала Ксения.

Дальнейшую судьбу мальчика должен решить суд, а пока его не отдают матери. Бывший муж, свёкр и свекровь женщины пытаются настраивать мальчика против матери, объясняя это тем, что собираются прописать малыша у себя, чтобы у него "был дом и любящая семья". В результате в ожидании решения суда страдают все — и сам малыш, и его отец с матерью.

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