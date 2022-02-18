Олегу Навальному заменили условный срок реальным

Брату Алексея Навального* Олегу заменили условный срок реальным. Соответствующее постановление вынес Люблинский суд Москвы

"Удовлетворить ходатайство ФСИН о замене Олегу Навальному условного наказания на реальный срок лишения свободы", — цитирует постановление ТАСС.

В соответствии с решением суда в случае задержания улетевшего в сентябре прошлого года на Кипр Навального его должны отправить в колонию строгого режима.

Сообщается, что решение суда ещё не вступило в силу. Его можно обжаловать.

Ранее ФСИН направила в Люблинский суд Москвы в суд ходатайство о замене условного заключения на реальное Навальному, который был осуждён за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. В службе исполнения наказаний объяснили своё требование "неисполнением наложенных на осуждённого обязанностей".

В конце января 2022 года стало известно, что МВД объявило Олега Навального в федеральный розыск.

* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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