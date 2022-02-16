Владелец автодилера "Рольф" заплатит 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры

Суд взыскал с владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова почти 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры.

Химкинский суд в полной мере удовлетворил иск надзорного ведомства, сообщает РИА Новости.

В 2019 году против Петрова и топ-менеджеров компании было возбуждено уголовное дело по факту вывода денежных средств по подложным документам.

По данным Следственного комитета, бизнесмен вывел за границу около четырёх миллиардов рублей после того, как продал "Рольфу" по значительно завышенной стоимости ценные бумаги фирмы "Рольф Эстейт". При этом Петров отрицает все обвинения и не признаёт вину.

Позже Генпрокуратура подала в суд иск с требованием взыскать имущество, которое владелец "Рольфа" купил на деньги, полученные преступным путём. Судебные приставы наложили арест на счета его компании.

"Рольф" является крупнейшим автомобильным дилером в России, который владеет 62 шоу-румами в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее в "Справедливой России" опровергли слухи о том, что основатель группы компаний "Рольф" Сергей Петров был членом партии.

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