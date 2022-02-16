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Автор Владимир Васютченко

В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене: материалы засекречены

Происшествия

В Москве по подозрению в государственной измене арестован россиянин Ровшан Намазов. Решение об избрании меры пресечения для подозреваемого принял Лефортовский суд столицы.

В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене: материалы засекречены

"В отношении Намазова Ровшана Намаз оглы, подозреваемого по статье 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 апреля", — сообщило РИА Новости в суде.

О том, в чём конкретно подозревают арестованного россиянина, не сообщается. Материалы его дела засекречены. Статья, по которой возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года Лефортовский суд Москвы принял решение о заключении под стражу на два месяца россиянина, которому предъявили обвинение в государственной измене. Ходатайство об аресте являющегося безработным мужчины подали в суд задержавшие его сотрудники ФСБ.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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