В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене: материалы засекречены

В Москве по подозрению в государственной измене арестован россиянин Ровшан Намазов. Решение об избрании меры пресечения для подозреваемого принял Лефортовский суд столицы.

"В отношении Намазова Ровшана Намаз оглы, подозреваемого по статье 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 апреля", — сообщило РИА Новости в суде.

О том, в чём конкретно подозревают арестованного россиянина, не сообщается. Материалы его дела засекречены. Статья, по которой возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года Лефортовский суд Москвы принял решение о заключении под стражу на два месяца россиянина, которому предъявили обвинение в государственной измене. Ходатайство об аресте являющегося безработным мужчины подали в суд задержавшие его сотрудники ФСБ.

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