Россиянина арестовали в Москве по делу о госизмене

Гражданин РФ арестован в Москве по делу о государственной измене.

Согласно сведениям источника ТАСС в правоохранительных органах, россиянин был задержан сотрудниками. В настоящее время ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Государственная измена".

По словам собеседника агентства, силовики подали в Лефортовский суд Москвы ходатайство об аресте обвиняемого.

Как сообщили в пресс-службе суда, фигуранта дела решено отправить под стражу на два месяца. Согласно постановлению суда, он пробудет в СИЗО до 29 января 2022 года.

В настоящее время постановления суда об аресте россиянина уже вступило в силу.

Что конкретно инкриминируется мужчине, не сообщается. Материалы дела, в рамках которого он был арестован, засекречены и не подлежат разглашению.

РИА Новости в суде сообщили, что на момент задержания фигурант дела являлся безработным.

Сообщается, что в случае признания арестованного виновным ему грозит до 20 лет заключения.

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