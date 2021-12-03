Гражданин РФ арестован в Москве по делу о государственной измене.
Согласно сведениям источника ТАСС в правоохранительных органах, россиянин был задержан сотрудниками. В настоящее время ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Государственная измена".
По словам собеседника агентства, силовики подали в Лефортовский суд Москвы ходатайство об аресте обвиняемого.
Как сообщили в пресс-службе суда, фигуранта дела решено отправить под стражу на два месяца. Согласно постановлению суда, он пробудет в СИЗО до 29 января 2022 года.
В настоящее время постановления суда об аресте россиянина уже вступило в силу.
Что конкретно инкриминируется мужчине, не сообщается. Материалы дела, в рамках которого он был арестован, засекречены и не подлежат разглашению.
РИА Новости в суде сообщили, что на момент задержания фигурант дела являлся безработным.
Сообщается, что в случае признания арестованного виновным ему грозит до 20 лет заключения.
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