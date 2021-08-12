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В Москве по делу о госизмене арестовали ученого Александра Куранова

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Лефортовский суд Москвы вынес решение о заключении под стражу гендиректора и главного конструктора петербургского "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" Александра Куранова.

В Москве по делу о госизмене арестовали ученого Александра Куранова

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, Александр Куранов арестован до 9 октября.

О задержании 73-летнего гендиректора НИПГС стало известно 12 августа. Ходатайство о заключении его под стражу на два месяца направила в суд ФСБ.

Материалы дела в отношении доктора технических наук Александра Куранова засекречены.

Однако, по сведениям источника "Интерфакса", ученого, который занимался гиперзвуковыми технологиями, подозревают в передаче иностранцу закрытой информации об этих разработках.

Напомним, Александр Куранов — специалист в области физики и химии плазмы. Он преподавал на кафедре cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд вынес постановление о заключении под стражу кандидата технических наук, физика Анатолия Губанова. Он также арестован по делу о госизмене.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Михайлов
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