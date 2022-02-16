Семья оператора Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина

В США семья оператора Галины Хатчинс, которая погибла от случайного выстрела на съёмках фильма "Ржавчина", подала иск на знаменитого актёра Алека Болдуина, сообщает Forbes.

Как следует из иска, актёр виновен в непредумышленном убийстве. Также в документе фигурируют создатели киноленты. В иске отмечается, что на съёмках с огнестрельным оружием не были соблюдены базовые правила безопасности.

Члены семьи заявили, к смерти Галины привели "халатность и меры по сокращению издержек".

Напомним, отец Галины Хатчинс, в которую случайно выстрелил Алек Болдуин на съёмочной площадке, считает, что американский актёр частично виноват в убийстве его дочери.

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