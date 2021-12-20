Отец Галины Хатчинс, в которую случайно выстрелил Алек Болдуин на съёмочной площадке, считает, что американский актёр частично виноват в убийстве его дочери.
По словам Анатолия Хатчинса, понять поведение Болдуина практически невозможно, ведь актёр удалил некоторые записи из своего Twitter-аккаунта после стрельбы. Кроме того, отец погибшей не может объяснить, почему артист взял в руки оружие во время репетиции, передаёт The Sun.
"Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела", — сказал он.
Ранее Болдуин во время интервью заявлял, что не нажимал на крючок спуска в ходе съёмок фильма "Раст". Как отмечал актёр, 21 октября выстрел "произошёл самовольно".
В результате трагедии погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, которая работала оператором, а режиссёр Джоэс Соуз получил серьёзные ранения.
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