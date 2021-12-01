Актёр Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спуской крючок пистолета, который убил оператора Галину Хатчинс во время съёмок фильма "Ржавчина".
«Я бы никогда не наставил ни на кого оружие и не нажал бы на спусковой крючок, никогда», — сказал Болдуин в интервью телеканалу ABC.
По словам актёра, кто то вставил в пистолет боевой патрон, который не должен был находиться на площадке.
Происшествие произошло 22 октября. Во время съёмок Болдуин произвёл выстрел. В пистолете оказались настоящие боевые патроны. Он убил женщину-оператора Галину Хатчинс.
Ранее стало известно, что на съёмочной площадке нашли как холостые, так и боевые патроны. Также были изъяты три боевых револьвера.
Помощник режиссёра 27 октября заявил о нарушениях правил обращения с оружием на съёмках фильма Болдуина.
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