Болдуин: я не нажимал на спусковой крючок на съемках, где погибла оператор

Актёр Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спуской крючок пистолета, который убил оператора Галину Хатчинс во время съёмок фильма "Ржавчина".

«Я бы никогда не наставил ни на кого оружие и не нажал бы на спусковой крючок, никогда», — сказал Болдуин в интервью телеканалу ABC.

По словам актёра, кто то вставил в пистолет боевой патрон, который не должен был находиться на площадке.

Происшествие произошло 22 октября. Во время съёмок Болдуин произвёл выстрел. В пистолете оказались настоящие боевые патроны. Он убил женщину-оператора Галину Хатчинс.

Ранее стало известно, что на съёмочной площадке нашли как холостые, так и боевые патроны. Также были изъяты три боевых револьвера.

Помощник режиссёра 27 октября заявил о нарушениях правил обращения с оружием на съёмках фильма Болдуина.