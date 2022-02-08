В Бангладеш умерли пятеро строивших АЭС россиян

Правоохранительные органы Бангладеш расследуют причины гибели пятерых россиян, которые строили атомную электростанцию "Руппур" в провинции Пабна, сообщает издание UNB.

В "Росатоме" заявили, что сотрудничает со следствием, которое устанавливает причины смерти 48-летнего Алексея Барченко, 40-летнего Алексея Шакирова, 48-летнего Павла Щукина, 59-летнего Василия Толмасова и 45-летнего Александра Воротникова.

Начальник полицейского участка Ишварди рассказал, что после вскрытия судмедэксперты не обнаружили ничего подозрительного. Выяснилось только, что один из умерших принимал наркотики, а другой имел больное сердце.

"К сожалению, в социальных сетях и СМИ по поводу этих трагедий появились спекуляции с собственными версиями причин смерти, о которых можно будет говорить только по результатам расследования. ", — сообщили в "Росатоме".

В госкорпорации выразили соболезнования семьям умерших сотрудников и пообещали принять меры для того, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

В 2013 году неподалёку от города Дакка (столица Бангладеш) началось строительство атомной электростанции "Руппур".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен