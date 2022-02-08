Обвиняемыми по делу о гибели пациентов питерского медцента стали пять человек

Число фигурантов дела о гибели семи пациентов после обследования в петербургском консультативно-диагностическом центре №1 увеличилось до пяти человек.

По информации городского главного следственного управления СКР, обвинение по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» предъявили двум замам главврача КДЦ. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в связи со смертью семи человек после обращения в КДЦ№1 в период с декабря 2021 года по январь 2022 года. Как полагают сотрудники СКР, при обследовании этих пациентов использовали не предназначенный для медцелей промышленный химпрепарат — барий сернокислый.

Ранее обвиняемыми по делу о гибели пациентов стали главврач и завотделом лучевой диагностики диагностического центра. Их заключили под стражу. В числе фигурантов дела оказалась также старшая медсестра этого медучреждения.

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