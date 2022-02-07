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Автор Владимир Васютченко

Завотделением петербургского медцентра арестовали из-за гибели семи пациентов

Происшествия

В Санкт-Петербурге арестовали заведующую отделением лучевой диагностики консультативно-диагностического центра №1, после обследования в котором скончались семь человек.

Завотделением петербургского медцентра арестовали из-за гибели семи пациентов

По информации объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 марта. Завотделением предъявили обвинение по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Как сообщалось ранее, семь человек, обратившиеся в диагностический центр №1 в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, впоследствии скончались. По версии следствия, при обследовании потерпевших вместо предназначенного для этих целей вещества применялся промышленный химпрепарат — барий сернокислый.

Следователи полагают, что завотделением лучевой диагностики, зная, что это вещество не является лекарственным препаратом, организовала его использование в диагностическом центре.

Сообщается, что медик признала свою вину частично, но пообещала сотрудничать со следствием.

В связи с гибелью пациентов ранее был заключён под стражу главврач КДЦ №1. В отношении него завели уголовное дело по статьям УК РФ " Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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