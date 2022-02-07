Грабитель погиб при подрыве банкомата в Подмосковье

Обстоятельства смертельного инцидента в отделении одного из банков выясняют правоохранители в Московской области.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, ЧП произошло в отделении банка, расположенного на первом этаже многоэтажки в Студенческом проезде города Ивантеевка. Согласно предварительным данным, там двое злоумышленников решили ограбить банкомат, подорвав его.

При взрыве один из грабителей погиб. В отделении начался пожар, площадь которого составила 1 квадратный метр. Были повреждены остекление фасада банка, его двери и внутренняя отделка.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность грабителя, погибшего в результате подрыва банкомата. Его сообщнику удалось скрыться с места происшествия. В настоящее время его разыскивают правохранители.

"В Ивантеевке проводятся оперативно-розыскные мероприятия", — сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

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