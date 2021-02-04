В Красноярске местный житель попытался взорвать банкомат с помощью газа и похитить из него деньги.
Как сообщает издание newslab. ru, по версии следствия, 38-летний мужчина "накачал" банкомат газом и планировал его взорвать. В устройстве находилось около двух миллионов рублей.
Красноярцу удалось частично повредить банкомат, но достать из него деньги не получилось. В итоге, мужчина скрылся с места происшествия, оставив там газовый баллон.
Вскоре полицейским удалось задержать ранее неоднократно судимого подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до десяти лет колонии.
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