Житель Красноярска пытался взорвать банкомат при помощи газа

В Красноярске местный житель попытался взорвать банкомат с помощью газа и похитить из него деньги.

Как сообщает издание newslab. ru, по версии следствия, 38-летний мужчина "накачал" банкомат газом и планировал его взорвать. В устройстве находилось около двух миллионов рублей.

Красноярцу удалось частично повредить банкомат, но достать из него деньги не получилось. В итоге, мужчина скрылся с места происшествия, оставив там газовый баллон.

Вскоре полицейским удалось задержать ранее неоднократно судимого подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до десяти лет колонии.