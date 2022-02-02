Уголовное дело завели из-за гибели механика на затонувшем судне в Приморье

Обстоятельства смертельного инцидента с рыболовным судном выясняют следователи и сотрудники прокуратуры в Приморском крае.

По информации Приморской транспортной прокуратуры, утром 2 февраля в порту Зарубино затонуло рыболовное судно "Акванавт".

Согласно предварительным данным, во время выгрузки продукции краболов резко накренился на левый борт.

"После начавшегося крена, потери остойчивости и поступления воды во внутренние помещения, произошло затопление судна", — сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Согласно сведениям краевого правительства, в результате инцидента в порту Зарубино погиб механик "Акванавта". Его тело уже подняли из воды. Капитана затонувшего судна направили в больницу с переохлаждением.

В настоящее время по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека".

Приморская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания в связи с затоплением "Акванавта".

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