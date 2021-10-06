Число жертв крушения судна в Белом море увеличилось до двух

Жертвами крушения маломерного судна "Фаворит" в Белом море стали уже два человека.

Как сообщили ТАСС в МЧС РФ, 6 октября к 9.00 обнаружили второго погибшего.

По информации источника агентства в экстренных службах, тело мужчины, находившегося на борту потерпевшего крушение судна, волной прибило к берегу.

На данный момент ведётся розыск еще двух человек с "Фаворита". По словам собеседника агентства, шансов найти их живыми во время продолжающегося на море шторма практически нет.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, маломерное судно "Фаворит", на борту которого находились пять человек, вышло в море в районе деревни Кашкаранцы для рыбалки и из-за ухудшения погоды затонуло. Капитан "Фаворита" и четверо пассажиров оказались в воде. Двоих пострадавших, мужчину и женщину, обнаружили и доставили на берег. Впоследствии женщина скончалась от переохлаждения по дороге в больницу.

В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта".

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