В одном из вузов Москвы темнокожим студентам подарили бананы

Служба безопасности Московского государственного строительного университета (МГСУ) расследует инцидент, который попал на видео: неизвестные люди раздают темнокожим студентам бананы.

"Администрация НИУ МГСУ осведомлена о появлении видеоролика инцидента с иностранными гражданами, снятого на территории нашего университета", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МГСУ.

По данным администрации высшего учебного заведения, видеозапись сняли не студенты МГСУ. Судя по записям с камер видеонаблюдения, бананы в университет принесли неизвестные люди, которые вошли в здание через главный вход и вышли оттуда же.

В пресс-службе подчеркнули, что МГСУ много лет обучает иностранных студентов, которые бесконфликтно проживают в общежитиях университета. Межнациональных конфликтов в стенах вуза и в общежитиях не было зафиксировано.

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