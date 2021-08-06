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Не прошёл испытания: В Бельгии чернокожего студента убивали во время инициации

Происшествия

Бельгийская полиция обвинила 18 студентов из университетского братства в убийстве их чернокожего товарища во время обряда посвящения. Об сообщило СМИ BBC News.

Не прошёл испытания: В Бельгии чернокожего студента убивали во время инициации

Это произошло в элитном университете Левина. 20-летний Санда Диа прибыл на учёбу из Западной Африки. По словам следователей, члены братства пытали новенького инженера и оправдывали это инициацией. Санда Диа выпил слишком много джина и рыбьего жира, часами находился в холодной воде. Молодому человеку стало плохо, его повезли в больницу.

В медицинском учреждении парня не смогли спасти, он скончался из-за переохлаждения: отказали органы.

Дело находится в уголовном суде, но студенты будут подавать апелляцию. Их обвиняют в непредумышленном убийстве, применении опасных веществ, унижении человеческого достоинства. В случае признания молодых людей виновными, им дадут несколько лет лишения свободы.

Ранее в Воронеже убили, расчленили и попытались растворить в кислоте 57-летнего профессора химии. Следственный комитет обвинил экс-студента Дмитрия, к которому жертва относилась как к сыну.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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