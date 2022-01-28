В Ленинградской области нашли тело утонувшей в проруби женщины

Представитель управление Следственного комитета по Ленинградской области сообщил, что в регионе найдено тело 41-летней женщины, которая утонула во время крещенского купания в проруби.

"Тело женщины, предположительно, утонувшей при купании на Крещение, найдено в реке Оредеж в Ленинградской области. Ее личность устанавливается", — сообщил представитель СК в беседе с РИА Новости.

Известно, что тело было обнаружено в километре от проруби, в которую нырнула женщина.

Ранее появилась информация, что на Крещение женщина полезла купаться в прорубь в реке Оредеж и была затянута под лёд течением. В Сети была размещена видеозапись, на которой купальщица прыгает в воду и не выплывает на поверхность. Трагический инцидент произошёл на глазах у детей женщины, которые пытались докричаться до матери. Полицейских вызвал 50-летний муж утопленницы. Прибывшие на место происшествия спасатели несколько раз ныряли в прорубь, но не нашли тело.