Пропавшего в Тверской области мальчика нашли в канализационном люке

Пропавшего накануне семилетнего мальчика нашли в Тверской области 28 января.

По информации регионального следственного управления СКР, ЧП произошло в городе Торопец. Как выяснили следователи, вечером 27 января мальчик пошёл в продовольственный магазин и после выхода из него пропал.

В связи с исчезновением ребёнка возбудили уголовное дело. В поисках мальчика задействовали сотрудников СКР, полицейских, спасателей, привлекли кинолога с собакой и волонтёров. Всего ребёнка искали более 250 человек.

"В ночное и утреннее время осматривались улицы города, проверялись чердаки и подвалы на предмет обнаружения мальчика, проводились беседы с местными жителями", — говорится в сообщении.

28 января поиски увенчались успехом. Ребёнка нашли живым в канализационном люке. Мальчика доставили в больницу, где его в настоящее время осматривают медики. Сотрудники СКР устанавливают, почему ребёнок не вернулся своевременно домой.

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