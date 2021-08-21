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В Ивановской области пропал 10-летний мальчик. Его мог увезти приезжий

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Пропавшего 10-летнего мальчика разыскивают следователи в Ивановской области.

В Ивановской области пропал 10-летний мальчик. Его мог увезти приезжий

По информации регионального СУ СКР, ребёнок, учащийся в коррекционной школе, пропал в городе Кинешма. Утром 20 августа он вышел погулять из дома на улице Воеводы Боборыкина, где он живёт с матерью, и до сих пор не вернулся.

В настоящее время в поисках мальчика участвуют сотрудники СКР и полицейские. Следователи выяснили, что пропавшего ребёнка зафиксировали камеры городского автовокзала. Школьник был там с 23-летним молодым человеком, который, как установлено на данный момент, зарегистрирован в Татарстане.

По сведениям СКР, возможный похититель ребёнка временно находился в Кинешме, где, предположительно, снимал квартиру и познакомился с мальчиком.

Следователи полагают, что в отношении пропавшего ребёнка могло быть совершено преступление. В связи с этим в областном следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время поиски мальчика продолжаются. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Михайлов
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