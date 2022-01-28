18-летний россиянин пропал в Эквадоре

Россиянка Наталия Тишанинова заявила о пропаже своего 18-летнего сына. По её словам, исчез он в Эквадоре два месяца назад.

Как рассказала женщина телеканалу "360", случилось это накануне их с сыном отъезда из страны после того, как экс-супруг — эквадорец — избил её и выгнал, отобрав паспорт с шенгенской визой.

По словам Наталии, сын пошёл поговорить с отцом и взять у него денег. Больше она его не видела и ничего о судьбе парня не знает.

Как предполагает женщина, её пропавший сын может находиться у дяди - брата отца - в Лаго-Агрио. Но полиция Эквадора, по её словам, "почти ничего не делает" для того, чтобы найти молодого человека.

Почему Тишанинова до сих пор не обратилась в российское посольство - неизвестно.