Россиянка Наталия Тишанинова заявила о пропаже своего 18-летнего сына. По её словам, исчез он в Эквадоре два месяца назад.
Как рассказала женщина телеканалу "360", случилось это накануне их с сыном отъезда из страны после того, как экс-супруг — эквадорец — избил её и выгнал, отобрав паспорт с шенгенской визой.
По словам Наталии, сын пошёл поговорить с отцом и взять у него денег. Больше она его не видела и ничего о судьбе парня не знает.
Как предполагает женщина, её пропавший сын может находиться у дяди - брата отца - в Лаго-Агрио. Но полиция Эквадора, по её словам, "почти ничего не делает" для того, чтобы найти молодого человека.
Почему Тишанинова до сих пор не обратилась в российское посольство - неизвестно.
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