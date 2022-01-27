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Автор Юлия Миленина

Солдата Рябчука, расстрелявшего сослуживцев, задержали на Днепропетровщине

Происшествия

Солдата Национальной гвардии Артемия Рябчука, который расстрелял сослуживцев, задержали на Днепропетровщине. Об этом сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.

Солдата Рябчука, расстрелявшего сослуживцев, задержали на Днепропетровщине

Он подтвердил в своём Facebook-аккаунте, что во время ЧП погибли пять человек, в том числе одна женщина. Ещё пятеро пострадали, за их жизни сейчас борются врачи. Министр подчеркнул: Рябчук понесёт "самую серьёзную ответственность", предусмотренную законом.

"Будут изучаться обстоятельства прохождения Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию", — сказал Монастырский.

Глава МВД пообещал изучить все причины происшествия и сделать выводы, в том числе кадровые.

По данным информационного агентства УНН, подозреваемый не входил в группу усиленного психологического внимания. Как отметил спикер Нацгвардии Руслан Музычук, парня призвали на службу осенью 2021 года. Ранее военнослужащие не замечали каких-либо конфликтов между солдатом и его сослуживцами.

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Автор: Юлия Миленина
Темы украина солдаты стрельба
Новости
Солдата Рябчука, расстрелявшего сослуживцев, задержали на Днепропетровщине
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