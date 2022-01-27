Солдата Рябчука, расстрелявшего сослуживцев, задержали на Днепропетровщине

Солдата Национальной гвардии Артемия Рябчука, который расстрелял сослуживцев, задержали на Днепропетровщине. Об этом сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.

Он подтвердил в своём Facebook-аккаунте, что во время ЧП погибли пять человек, в том числе одна женщина. Ещё пятеро пострадали, за их жизни сейчас борются врачи. Министр подчеркнул: Рябчук понесёт "самую серьёзную ответственность", предусмотренную законом.

"Будут изучаться обстоятельства прохождения Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию", — сказал Монастырский.

Глава МВД пообещал изучить все причины происшествия и сделать выводы, в том числе кадровые.

По данным информационного агентства УНН, подозреваемый не входил в группу усиленного психологического внимания. Как отметил спикер Нацгвардии Руслан Музычук, парня призвали на службу осенью 2021 года. Ранее военнослужащие не замечали каких-либо конфликтов между солдатом и его сослуживцами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.