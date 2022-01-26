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Автор Владимир Васютченко

В Петербурге около 15 человек пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом

Происшествия

Обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса и большегруза выясняют правоохранители в Санкт-Петербурге.

В Петербурге около 15 человек пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом

Как сообщили РБК в региональном управлении МВД, инцидент произошёл 26 января около 11.00 в посёлке Шушары Пушкинского района города. Там столкнулись автобус ПАЗ и фура с прицепом.

"Фонтанке" правоохранители рассказали, что авария случилась на пересечении Ленсоветовской дороги и Московского шоссе. Согласно сведениям издания, участником ДТП стал автобус компании "Питеравто". Её представитель рассказал, что большегруз при повороте с Московского шоссе на Ленсоветовскую дорогу не уступил дорогу двигавшемуся на зелёный свет ПАЗу.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали около 15 человек, в том числе водители автобуса и фуры. Авария стала причиной заторов на Ленсоветовской дороге и Московском шоссе.В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту происшествия в посёлке Шушары.

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