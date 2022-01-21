Пассажир самолёта, следовавшего из Москвы в Новокузнецк, устроил потасовку на борту воздушного судна из-за нежелания надевать защитную маску в салоне.
В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказали, что 37-летний мужчина сначала оскорблял экипаж нецензурной бранью, а затем набросился на одного из бортпроводников и ударил его по лицу.
"Медицинское освидетельствование показало наличие у пассажира 0,03 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха", — сообщили в ведомстве.
Агрессивного пассажира задержали в Новокузнецке. На него составили протоколы за мелкое хулиганство, невыполнение требований экипажа самолёта и игнорирование правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения. Пассажира ожидает административное наказание.
Кроме того, сейчас полицейские и медики продолжают проверку по поводу тяжести телесных повреждений, причинённых стюарду.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами.