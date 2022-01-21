Пассажир избил бортпроводника из-за маски на рейсе Москва — Новокузнецк

Пассажир самолёта, следовавшего из Москвы в Новокузнецк, устроил потасовку на борту воздушного судна из-за нежелания надевать защитную маску в салоне.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказали, что 37-летний мужчина сначала оскорблял экипаж нецензурной бранью, а затем набросился на одного из бортпроводников и ударил его по лицу.

"Медицинское освидетельствование показало наличие у пассажира 0,03 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха", — сообщили в ведомстве.

Агрессивного пассажира задержали в Новокузнецке. На него составили протоколы за мелкое хулиганство, невыполнение требований экипажа самолёта и игнорирование правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения. Пассажира ожидает административное наказание.

Кроме того, сейчас полицейские и медики продолжают проверку по поводу тяжести телесных повреждений, причинённых стюарду.

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