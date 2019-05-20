Пьяного авиадебошира доставили в полицию на кресле-каталке

Сотрудники правоохранительных органов доставили пьяного авиадебошира в дежурную часть с помощью кресла-каталки. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.



Пьяный москвич устроил дебош на борту самолёта Москва-Сочи

Пассажир рейса Симферополь - Москва находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок, отмечают в полиции. Мужчина был задержан сразу после того, как самолет приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

Нетрезвый пассажир привлечен к административной ответственности по статье 20.21 КоАП. Кроме того, в отношении дебошира открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство). Сейчас он заключен под стражу.