Пьяного авиадебошира доставили в полицию на кресле-каталке

Сотрудники правоохранительных органов доставили пьяного авиадебошира в дежурную часть с помощью кресла-каталки. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
Пассажир рейса Симферополь - Москва находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок, отмечают в полиции. Мужчина был задержан сразу после того, как самолет приземлился в столичном аэропорту Домодедово.
Нетрезвый пассажир привлечен к административной ответственности по статье 20.21 КоАП. Кроме того, в отношении дебошира открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство). Сейчас он заключен под стражу.
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