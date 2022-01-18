В Москве сын избил мать и оставил "на корм" голодной собаке

В Москве в доме на 4-м Войковском полицейские обнаружили тело пожилой женщины с покусанным лицом. Как выяснилось в ходе проверки, с матерью расправился собственный сын.

По сообщению правоохранителей, мужчина избил пенсионерку до потери сознания и бросил в квартире. Женщина пролежала в доме больше суток, где находилась голодная собака. В результате животное оставило укусы уже на теле умершей от побоев женщины.

"Судебно-медицинская экспертиза установила, что у погибшей были множественные травмы, указывающие на избиение. На следующий день после обнаружения тела, 16 января, был задержан Алексей Х., сын убитой", — передаёт РЕН ТВ со ссылкой на информацию правоохранителей.

Мужчина признался, что в ходе ссоры не выдержал и начал избивать женщину. Потом начал её душить, а когда мать перестала подавать признаки жизни, скрылся с места преступления. Что послужило причиной конфликта, подозреваемый не уточнил.