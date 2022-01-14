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Автор Владимир Васютченко

Начальника радиотехнических войск ВКС РФ арестовали по делу во взятке

Происшествия

Начальник радиотехнических войск ВКС РФ Андрей Кобан обвиняется в получении взятки.

Начальника радиотехнических войск ВКС РФ арестовали по делу во взятке

По словам следователя ГВСУ СК РФ Виталия Дмитриева, Кобану инкриминируется статья УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

"По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники", — цитирует ТАСС слова следователя на состоявшемся 14 января заседания 235-го гарнизонного военного суда.

Сообщается, что суд рассмотрел ходатайство о продлении для обвиняемого меры пресечения. Как сообщили "Интерфаксу" в суде, по итогам заседания офицер, находящегося под арестом с 11 ноября прошлого года, решено оставить под стражей до 20 апреля.

В общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что Кобан находится в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина".

"Насколько нам известно, в настоящее время арестованный находится в СИЗО-1 в Москве. В ближайшее время мы посетим его и узнаем о его условиях содержания", — приводит слова представителя комиссии "Газета ОНК".

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