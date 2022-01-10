Часть Великой Китайской стены рухнула после землетрясения

Участок Великой Китайской стены обрушился на северо-западе страны из-за землетрясения, которое произошло рано утром в субботу в провинции Цинхай, сообщает сегодня Global Times.

Теллурическое движение произошло на глубине 10 километров и имело магнитуду 6,4, свидетельствуют данные евро-Средиземноморского сейсмологического центра.

После землетрясения рухнули два метра старого укрепления в уезде Шандан провинции Гансу в 114 километрах от зарегистрированного эпицентра в уезде Меньюань.

Специалисты подняли опорные сооружения и начали работы по восстановлению стены, относящейся ко времени династии Мин (1368-1644).

Хотя эпицентр находился в малонаселенном районе, разрушены в общей сложности 217 домов, а также часть местных дорог, мостов и водопроводных труб.

Кроме того, пострадали девять человек, восемь из них уже выписаны после оказания медицинской помощи.

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