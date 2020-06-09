Археологи обнаружили предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена представляет собой протяженную фортификационную систему. Cамый известный ее участок протяженностью в 8850 км построили еще в эпоху династии Мин (XIV-XVII вв).

Также ученым было известно о существовании так называемой "Северной линии", которая протянулась с Запада на Восток через Монголию, к границам России.

Археологи из Израиля исследователи ее фрагменты. Ранее ничего не было известно о предназначении данного сооружения и о том, когда оно было построено.

Для проведения исследования ученые использовали спутниковых снимков и дронов.

Что удалось выяснить?

Оказалось, что стена была построена насыпным способом, в отличие от Великой китайской стены, которая была сделана из камня.

От "Северной линии" остался лишь один метр возвышенности. Но Археологи предполагают, что ее высота могла составлять около двух метров.

Что касается даты постройки, то ученым с помощью радиоуглеродного анализа удалось выяснить, что стену возвели в промежутке между 1000 и 1100 гг. нашей эры, то еще до нашествия Чингисхана.

Ученые считают, что стену построили для защиты от миграций из Монголии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов.