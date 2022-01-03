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Автор Владимир Васютченко

Уголовное дело завели из-за отравления детей парами хлора в Омске

Происшествия

В Омске следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением девяти детей парами хлора.

Уголовное дело завели из-за отравления детей парами хлора в Омске

По информации регионального СУ СКР, дело завели по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Как выяснили следователи, 2 января три семьи с девятью детьми в возрасте от трёх до 13 лет отдыхали в сауне на улице Дианова. Вечером все дети стали жаловаться на недомогание. Их доставили в больницу. Сообщается, что на данный момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время в сауне, где, по предварительным данным, отравились дети, работают сотрудники СКР. Они взяли пробы воды в бассейне, допрашивают свидетелей.

Ранее областная прокуратура сообщила о начале проверки по факту отравления несовершеннолетних. Сотрудники прокуратуры планируют оценить соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям услуг, оказываемых заведением, в котором побывали пострадавшие дети.

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Автор: Владимир Васютченко
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