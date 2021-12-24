Мужчина из Словении получил в общей сложности с мая по декабрь семь доз вакцины от коронавируса, и полицейские остановили его, когда он делал восьмую попытку вакцинироваться.
Об этом сообщает Zurnal24.si . Судья постановил мужчину задержать. По словам задержанного, за небольшую плату он приходил в центры вакцинации с медкартами тех, кто не хотел делать прививку от "ковида" и спокойно регистрировался. Получив сертификат, он отдавал его заказчику.
Полиция возбудила дела против пяти граждан — самого прививавшегося и четырёх пособников, которые обвиняются в том, что вынудили его совершить преступление, несмотря на возможные последствия для здоровья.
По словам полиции, подозреваемым может грозить до трех лет тюрьмы. Те, кто использовал или выдал такую справку, также могут быть привлечены к ответственности.
О здоровье задержанного сведений нет.
По данным словенских газет, подобные случаи уже имели место в Словении. Антиваксеры платили 150 евро тому, кто делал прививку от их имени.
Для этого использовались люди, живущие в тяжелых материальных условиях, бездомные, наркоманы. Однако до сих пор не было случая, чтобы один человек многократно делал вакцинацию от имени нескольких человек.
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