Арестован словенец, который сделал семь прививок от Covid-19 за антиваксеров

Мужчина из Словении получил в общей сложности с мая по декабрь семь доз вакцины от коронавируса, и полицейские остановили его, когда он делал восьмую попытку вакцинироваться.

Об этом сообщает Zurnal24.si . Судья постановил мужчину задержать. По словам задержанного, за небольшую плату он приходил в центры вакцинации с медкартами тех, кто не хотел делать прививку от "ковида" и спокойно регистрировался. Получив сертификат, он отдавал его заказчику.

Полиция возбудила дела против пяти граждан — самого прививавшегося и четырёх пособников, которые обвиняются в том, что вынудили его совершить преступление, несмотря на возможные последствия для здоровья.

По словам полиции, подозреваемым может грозить до трех лет тюрьмы. Те, кто использовал или выдал такую ​​справку, также могут быть привлечены к ответственности.

О здоровье задержанного сведений нет.

По данным словенских газет, подобные случаи уже имели место в Словении. Антиваксеры платили 150 евро тому, кто делал прививку от их имени.

Для этого использовались люди, живущие в тяжелых материальных условиях, бездомные, наркоманы. Однако до сих пор не было случая, чтобы один человек многократно делал вакцинацию от имени нескольких человек.