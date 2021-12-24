Во Львове неизвестный бросил коктейль Молотова в ограду консульства РФ

В пятницу, 24 декабря, неизвестный человек бросил коктейль Молотова в забор российского консульства во Львове. Об этом сообщили украинские правоохранители.

"Сегодня около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в забор Генерального консульства Российской Федерации во Львове", — написали на официальном сайте Национальной полиции по региону.

По информации полицейских, от действий злоумышленника никто не пострадал. Также у него не получилось нанести ущерб зданию. Правоохранители завели уголовное дело по факту хулиганства. На данный момент устанавливают личность виновника и обстоятельства произошедшего.

Ранее в ночь с 21 на 22 октября на Украине задержали 25-летнего местного жителя, который бросил коктейль Молотова в дом заместителя руководителя офиса президента Игоря Жовквы. В ходе происшествия никто не пострадал. Обвиняемый рассказал, что выполнял заказ анонимного человека, который разместил предложение о работе в Интернете. Мужчина должен был пожечь дом политика.

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