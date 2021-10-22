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Мужчина бросил коктейль Молотова в дом замглавы офиса Зеленского

Происшествия

На Украине задержан мужчина, бросивший коктейль Молотова в дом заместителя главы офиса президента страны Игоря Жовквы.

Мужчина бросил коктейль Молотова в дом замглавы офиса Зеленского

Как сообщает издание "РБК-Украина", инцидент произошёл в ночь с 21 на 22 октября. В результате ЧП никто не пострадал.

Специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) устанавливают личность мужчины и возможных заказчиков нападения.

  • К этому часу известно, что коктейль Молотова бросил в дом 25-летний украинец, у которого нет постоянного места работы и проживания.

По его словам, на одном из сайтов он увидел предложение о работе. Неизвестные заказчики требовали поджечь дом помощника Владимира Зеленского. При этом исполнитель не смог назвать точные мотивы преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для него.

В конце сентября было совершено нападение на другого члена команды Зеленского. Неподалёку от села Лесники под Киевом злоумышленники обстреляли автомобиль Сергея Шефира. Помощник президента не пострадал, однако его водитель получил серьёзные ранения.

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Автор: Юлия Миленина
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