В Югре пьяный отец ранил своего сына из охотничьего ружья

В городе Югре Ханты-Мансийского автономного округа отец ранил своего полуторагодовалого сына из охотничьего ружья. ЧП произошло в ночь на 18 декабря в поселке Кондинское.

35-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он угрожал своей сожительнице убийством. В результате неосторожного обращения с охотничьим ружьём произвёл выстрел в сторону совместного ребёнка. В результате происшествия мальчик получил тяжёлые травмы ног. Его отправили в больницу.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, возбуждено уголовное дело по статьям" причинение тяжкого вреда здоровью" и "угроза убийством".

Идёт следствие.

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