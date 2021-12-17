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Убийца прорицательницы Джалаевой мстил гадалкам за неспособность снять порчу

Происшествия

​​В Махачкале полицейские задержали предполагаемого убийцу известной гадалки Шовкат Джалаевой. В преступлении заподозрили одного из её клиентов.

Убийца прорицательницы Джалаевой мстил гадалкам за неспособность снять порчу

По информации Telegram-канала Baza, 37-летний Галиб страдал из-за проблем сексуального характера, которые не могли решить медицинские специалисты. Чтобы побороть недуг, мужчина пришёл к прорицательнице и попросил её снять с него порчу. Предположительно, Джалаева не выполнила требование клиента, поэтому Галиб отмстил.

Как написали журналисты, предполагаемый преступник вернулся на место преступления спустя два дня после убийства. Он попытался устроить пожар в доме гадалки, но злоумышленника с факелом в руках застала дочка Джалаевой.

По данным СМИ, правоохранители выяснили, что внешний вид Галиба похож на человека, которого зафиксировали камеры наблюдения в день трагедии рядом с жильём убитой. По предварительной информации, следующей жертвой преступника могла стать гадалка из Магарамкента, у которой тоже не получилось решить проблему мужчины.

Ранее брат Джалаевой заявил, что её родственники нормально относились к подобной работе. При этом они никогда не слышали об угрозах со стороны религиозных местных жителей.

"Ничего не говорила, она от меня всё скрывала. Никто ничего не говорил", — сказал близкий человек прорицательницы.

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В ДАГЕСТАНЕ УБИЛИ ГАДАЛКУ Шовкат Джалаеву
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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