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Раненый пациентом врач московской стоматологической клиники умер в больнице

Происшествия

Врач одной из стоматологических клиник Москвы, получивший ножевое ранение в ходе конфликта с пациентом, скончался. Об этом сообщила городская прокуратура.

Раненый пациентом врач московской стоматологической клиники умер в больнице

"41-летний потерпевший скончался в больнице", — сообщил телеграм-канал ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент в одной из частных стоматологий столицы произошёл 13 декабря. В расположенную в Ясном проезде клинику пришёл ранее лечившийся там мужчина 1961 года рождения, недовольный оказанными услугами. Он ударил одного из стоматологов ножом в живот.

Правоохранители задержали подозреваемого в ранении медика. Мужчине предъявили обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство". Сообщается, что на допросе он признал вину в инкриминируемом преступлении. Решается вопрос о заключении фигуранта дела под стражу.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего в стоматологической клинике. В рамках расследования дела планируется, в частности, провести психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемого.

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Автор: Владимир Васютченко
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