Мужчина ранил ножом врача в стоматологии в Москве

Обстоятельства ранения врача в стоматологической клинике выясняют правоохранители в Москве.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошёл в стоматологической клинике в Ясном проезде. Там мужчина напал с ножом на врача, ранив его. Состояние пострадавшего медика оценивается как тяжёлое.

Вызванные очевидцами инцидента полицейские задержали подозреваемого в ранении сотрудника стоматологической клиники. По предварительным данным, подозреваемый является её пациентом.

Причины нападения мужчины на врача устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 10 декабря в Москве мужчина получил ножевое ранение у входа на станцию метро "Славянский бульвар". По предварительным данным, неизвестный ранил потерпевшего в ходе конфликта и скрылся с места происшествия. Правоохранители начали его поиски.

Пострадавшего в результате инцидента мужчину доставили в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.