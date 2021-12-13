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Мужчина ранил ножом врача в стоматологии в Москве

Происшествия

Обстоятельства ранения врача в стоматологической клинике выясняют правоохранители в Москве.

Мужчина ранил ножом врача в стоматологии в Москве

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошёл в стоматологической клинике в Ясном проезде. Там мужчина напал с ножом на врача, ранив его. Состояние пострадавшего медика оценивается как тяжёлое.

Вызванные очевидцами инцидента полицейские задержали подозреваемого в ранении сотрудника стоматологической клиники. По предварительным данным, подозреваемый является её пациентом.

Причины нападения мужчины на врача устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 10 декабря в Москве мужчина получил ножевое ранение у входа на станцию метро "Славянский бульвар". По предварительным данным, неизвестный ранил потерпевшего в ходе конфликта и скрылся с места происшествия. Правоохранители начали его поиски.

Пострадавшего в результате инцидента мужчину доставили в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова
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