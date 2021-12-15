Мужчина, подозреваемый в попытке продать так называемые "наборы короны", которые люди могут использовать для заражения COVID-19, был задержан полицией Нидерландов.
По информации подразделения по борьбе с мошенничеством Министерства финансов Нидерландов (FIOD), набор, который он предложил через специальный веб-сайт, включал пробирку, предположительно содержащую жидкость с вирусами COVID-19, и тест на коронавирус.
"Самоинфекция и преодоление вируса — это верный способ получить сертификат о выздоровлении от вируса, который, как и подтверждение вакцинации, позволяет посещать различные общественные места, включая рестораны, ночные клубы, кинотеатры и другие заведения.
Вы хотите сами решить, когда заразиться коронавирусом? С комплектом corona вы можете сделать этот выбор самостоятельно”, — говорится в рекламном предложении на сайте (по понятным причинам, ссылку на ресурс здесь не указываем — Прим. ред).
Потенциальным клиентам были обещаны "свежие вирусы, возраст которых не превышает трёх месяцев", чтобы они могли быть "уверены, что включены последние мутации и варианты".
А вот о вероятности не выздороветь после болезни и о статистике смертности — ни слова.
Цена "набора" была вполне "демократичная": €33,50 (около $38). Доставка — почтой.
Владелец сайта был задержан полицией в пятницу и освобожден в тот же день после допроса. Его ресурс заблокирован.
"Дальнейшее расследование определит, действительно ли он намеревался продать вирус или просто хотел выманить деньги у людей", — сообщили в FIOD.
В настоящее время мужчину обвиняют в мошенничестве.
К слову,это не первый официально выявленный случай COVID-мошенничества. О мужчине,который оригинально зарабатывал на страхе перед вакциацией ранее рассказывала Pravda.Ru:
Заработал на пандемии: мужчина делал 10 прививок от COVID в день за антиваксеров
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