"Корона-бизнесмен" задержан в Нидерландах

Мужчина, подозреваемый в попытке продать так называемые "наборы короны", которые люди могут использовать для заражения COVID-19, был задержан полицией Нидерландов.

По информации подразделения по борьбе с мошенничеством Министерства финансов Нидерландов (FIOD), набор, который он предложил через специальный веб-сайт, включал пробирку, предположительно содержащую жидкость с вирусами COVID-19, и тест на коронавирус.

"Самоинфекция и преодоление вируса — это верный способ получить сертификат о выздоровлении от вируса, который, как и подтверждение вакцинации, позволяет посещать различные общественные места, включая рестораны, ночные клубы, кинотеатры и другие заведения. Вы хотите сами решить, когда заразиться коронавирусом? С комплектом corona вы можете сделать этот выбор самостоятельно”, — говорится в рекламном предложении на сайте (по понятным причинам, ссылку на ресурс здесь не указываем — Прим. ред).

Потенциальным клиентам были обещаны "свежие вирусы, возраст которых не превышает трёх месяцев", чтобы они могли быть "уверены, что включены последние мутации и варианты".

А вот о вероятности не выздороветь после болезни и о статистике смертности — ни слова.

Цена "набора" была вполне "демократичная": €33,50 (около $38). Доставка — почтой.

Владелец сайта был задержан полицией в пятницу и освобожден в тот же день после допроса. Его ресурс заблокирован.

"Дальнейшее расследование определит, действительно ли он намеревался продать вирус или просто хотел выманить деньги у людей", — сообщили в FIOD.

В настоящее время мужчину обвиняют в мошенничестве.

К слову,это не первый официально выявленный случай COVID-мошенничества. О мужчине,который оригинально зарабатывал на страхе перед вакциацией ранее рассказывала Pravda.Ru:

Заработал на пандемии: мужчина делал 10 прививок от COVID в день за антиваксеров

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