Мужчину ранили ножом у входа в метро в Москве

Подозреваемого в ранении мужчины у входа в метро разыскивают правоохранители в Москве.

Как сообщили ТАСС в столичном управлении МВД, инцидент произошёл утром 10 декабря у входа на станцию метрополитена "Славянский бульвар".

"По предварительной информации, неизвестный причинил острым предметом травму заявителю и скрылся с места происшествия", — рассказал представитель управления.

По его словам в результате происшествия пострадавшего доставили в больницу. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что ранение потерпевшему было нанесено ножом в ходе ссоры.

"Предварительно, между мужчинами произошёл словесный конфликт… Точная причина будет установлена в ходе разбирательства", — заявил собеседник агентства.

В настоящее время обстоятельства случившегося на Арбатско-Покровской линии метро устанавливаются. Правоохранители принимают меры для задержания мужчины, подозреваемого в ранении прохожего.

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