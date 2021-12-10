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Мужчину ранили ножом у входа в метро в Москве

Происшествия

Подозреваемого в ранении мужчины у входа в метро разыскивают правоохранители в Москве.

Мужчину ранили ножом у входа в метро в Москве

Как сообщили ТАСС в столичном управлении МВД, инцидент произошёл утром 10 декабря у входа на станцию метрополитена "Славянский бульвар".

"По предварительной информации, неизвестный причинил острым предметом травму заявителю и скрылся с места происшествия", — рассказал представитель управления.

По его словам в результате происшествия пострадавшего доставили в больницу. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что ранение потерпевшему было нанесено ножом в ходе ссоры.

"Предварительно, между мужчинами произошёл словесный конфликт… Точная причина будет установлена в ходе разбирательства", — заявил собеседник агентства.

В настоящее время обстоятельства случившегося на Арбатско-Покровской линии метро устанавливаются. Правоохранители принимают меры для задержания мужчины, подозреваемого в ранении прохожего.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова
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