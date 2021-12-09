Дело "золотого гаишника": у главы ГИБДД Ставрополья нашли 21 дом и шесть машин

Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, который подозревается во взяточничестве, помимо особняка с "золотым унитазом", владел ещё 21 объектом недвижимости и несколькими машинами. Об этом рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

По его словам, автомобили и дома были оформлены как на самого обвиняемого, так и на его близких родственников, передаёт РИА Новости.

"Скажу больше — в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства", — пояснил Краснов.

У подчинённых Сафонова из Ставропольского края, которые тоже проходят по делу о взятках, на счетах находились активы на сотни миллионов рублей.

Главу регионального ГИБДД и нескольких его сотрудников задержали в июле 2021 года. Их заподозрили в получении крупной взятки в размере свыше 19 миллионов рублей. Ранее в квартирах обвиняемых прошли обыски. В одном из особняков Сафонова обнаружили предметы интерьера из золота и хрустальные люстры.

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