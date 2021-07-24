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Отец главы ГИБДД Ставрополья прокомментировал арест сына

Общество

Отец арестованного за взятки начальника ГИБДД Ставрополья Николай Сафонов убеждён, что арест сына является чьим-то проплаченным заказом.

Отец главы ГИБДД Ставрополья прокомментировал арест сына

Сафонов-старший пять лет является главой станицы Новомарьевская, находящуюся в окрестностях Ставрополя.

В станице экс-глава ГИБДД Алексей Сафонов возвёл еще один трёхэтажный особняк.

О пышном убранстве жилья Николай Сафонов отметил, что у каждого свои представления о красоте. Он уверил, что интерьер дома сына не представляет особенной материальной ценности.

По его словам, "золотой унитаз" сын приобрёл за 23 тысячи рублей.

Версию, что бывший начальник ГИБДД скрывал имущество, записывая всё на родственников, Сафонов-старший опроверг. Он отметил. что сестры Алексея Сафонова являются обеспеченными женщинами. Родитель арестованного отметил, что не нуждался в помощи сына.

"Никакой великой недвижимости у сына нет. Он очень аккуратный парень насчет этого", — цитирует слова Николая Сафонова "Комсомольская правда".

Алексея Сафонова обвиняют в организации банды, взяточничестве, превышении должностных полномочий. СК возбудил уголовное дело по факту получения взятки в размере почти 19 млн рублей.

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Откуда дворец, золотой унитаз и бехи у начальника ГИБДД Алексея Сафонова Ставрополь 22 июля 2021
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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