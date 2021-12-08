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Админа признанных в Белоруссии экстремистскими телеграм-каналов задержали в РФ

Происшествия

Администратор нескольких телеграм-каналов, которые признаны экстремистскими в Белоруссии, задержана в РФ.

Админа признанных в Белоруссии экстремистскими телеграм-каналов задержали в РФ

По информации Следственного комитета Белоруссии, 24-летнюю жительницу Витебска задержали в Санкт-Петербурге "во взаимодействии с правоохранительными органами РФ".

Согласно сведениям белорусских следователей, в период с осени прошлого года по по ноябрь 2021 года девушка занималась администрированием трёх телеграм-каналов, где публиковались сообщения с призывами к захвату власти и изменению строя в Белоруссии, а также некую ложную информацию и личные данные людей.

"Решениями судов информационная продукция каналов признана экстремистскими материалами", — говорится в сообщении СК.

В отношении администратора телеграм-каналов завели уголовные дела о разжигании социальной вражды и розни, призывах к захвату госвласти, незаконных действиях в отношении персональных данных, а также создании экстремистского формирования и руководства им.

В настоящее время белорусские следователи направили в РФ документы на экстрадицию задержанной жительницы Витебска.

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