В США зафиксирован сбой в работе Amazon

В США пользователи сообщают о сбое в работе сервисов корпорации Amazon.

По данным сервиса Downdetector, 74% пользователей жалуются на неработающий сайт. 14% не могут войти в свою учетную запись, 13% испытывают проблемы при работе с приложением.

Кроме того, пользователи жалуются на сбои в работе Amazon Web Services. В основном о неполадках сообщают в США, Великобритании и Канаде.

Ранее сообщалось, что в работе облачного сервиса Google Cloud наблюдаются неполадки, которые могли привести к сбоям в работе других ресурсов. Отмечается, что по данным мониторинговой некоммерческой организации NetBlocks, этот сбой мог стать причиной проблем в работе таких сервисов, как Spotify и Snapchat.

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