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В работе Google Cloud произошёл сбой

Наука

В работе облачного сервиса Google Cloud наблюдаются неполадки, которые могли привести к сбоям в работе других ресурсов.

В работе Google Cloud произошёл сбой

"Наблюдаются проблемы (в работе) сети Cloud", — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Отмечается, что по данным мониторинговой некоммерческой организации NetBlocks, этот сбой мог стать причиной проблем в работе таких сервисов, как Spotify и Snapchat.

Отмечается, что по данным портала Downdetector, неполадки наблюдаются и в работе самой поисковой системы Google. В основном они затронули США.

Ранее множество пользователей пожаловались на сбои в работе Telegram. Сайт Downdetector, который направлен на отслеживание проблем функционирования различных интернет-ресурсов, предоставил информацию в цифрах. В среду, 27 октября, в 17:09 мск всего было зафиксировано 298 жалоб. Из них 56% пользователей заметили проблемы в приложении Telegram, 36% — неполадки при подключении к серверу, 8% — сбои в работе веб-сайта.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Владимир Губарев
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