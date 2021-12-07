Стрельбу в московском МФЦ "Рязанский" устроил военный пенсионер

Стрельбу в московском МФЦ "Рязанский" устроил 45-летний Сергей Глазов, который является военным пенсионером, бывшим подполковником.

По данным источника RT, мужчина ранее служил в Службе внешней разведки.

Инцидент произошёл 7 декабря в многофункциональном центре "Рязанский". Причиной трагедии стал конфликт из-за медицинской маски. Мужчина открыл огонь по сотрудникам и посетителям заведения из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами.

На месте происшествия погибли сотрудница МФЦ и посетитель. Ещё трое получили ранения, в том числе 10-летняя девочка, за жизнь которой сейчас борются врачи.

Стрелок был задержан сотрудником подразделения по вопросам миграции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

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