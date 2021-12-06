Китайский сухогруз сел на мель на Сахалине

Китайский сухогруз сел на мель в Сахалинской области 6 декабря.

По информации регионального управления МЧС, инцидент произошёл в городе Холмске.

"В районе набережной г. Холмска (Татарский пролив) село на мель судно, сухогруз Xing Yuan. На борту судна находится экипаж из 12 человек, граждане КНР", — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что в результате инцидента разлива топлива не произошло. Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. Эвакуацию он не запрашивал.

Как рассказали ТАСС в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск", китайский сухогруз, портом приписки которого является Сьерра-Лионе, выбросило на берег в порту Холмска из-за шторма во время снятия с якоря. При этом судно не получило повреждений.

В администрации Холмского района агентству сообщили, что часть порта, где оказался сухогруз, оградили. Снять с мели его планируется после улучшения погоды.

В настоящее время в Холмском районе скорость ветра на суше составляет около 13 м/с. На море она выше.

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