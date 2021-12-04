Борт из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за сближения с самолётом-разведчиком

Самолёт из Тель-Авива, который летел в Москву, вынужденно изменил курс над Чёрным морем из-за сближения с американским самолётом-разведчиком.

"Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолётами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолёту снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон", — сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник.

Отмечается, что самолёт-разведчик не отвечал на запросы.

Ранее, 2 декабря, при катастрофе военного самолёта в Сальвадоре погибли три человека, сообщается в Twitter-аккаунте оборонного ведомства страны. В списке значится Херардо Антонио Мерино — сын руководителя Минобороны Сальвадора Рене Франсиса Мерино Монроя. Президент Найиб Букеле и первая леди Габриэла де Букеле выразили свои соболезнования в связи с трагедией.

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